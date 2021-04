Tiroteio em escola no Tennessee deixa vários baleados

A polícia da cidade de Knoxville, no estado americano do Tennessee, informou nesta segunda-feira (12) que um tiroteio em uma escola de ensino médio deixou "vários feridos", entre eles um agente policial.

O incidente ocorreu por volta das 15h15 (local, 17h15 em Brasília), informaram as autoridades locais. Os policiais foram chamados para o local pela suspeita de que um homem estaria armado. Quando chegaram, foram recebidos a tiros.

Um homem morreu no local e outro, relacionado com incidente, foi detido. Um policial ferido foi levado a um hospital e não corre risco de vida.

"Vários agentes estão no local do tiroteio, na escola de ensino médio Austin-East Magnet", disseram as autoridades em nota. "Há relatos de vários baleados, incluindo um policial do departamento de polícia de Knoxville."

O jornal "Knoxville News-Sentinel" noticiou que uma pessoa, relacionada com incidente, foi detida. A informação não foi confirmada pela polícia.

Os agentes pediram que a área fosse evitada e os acessos ao local foram restringidos. Segundo os policiais, um ponto de encontro foi criado no campo de beisebol atrás do colégio para que os pais possam recolher seus filhos.

Lockdown

O superintendente de educação do condado de Knox, Bob Thomas, disse em um comunicado que o prédio da escola foi fechado e que os estudantes que não têm relação com o incidente já foram liberados para ir com suas famílias.

A emissora Local 10 News, afiliada da rede ABC, noticiou que o colégio foi colocado sob um "forte lockdown" e que os pais receberam um aviso para buscar seus filhos.

O incidente ocorre a menos de uma semana do presidente americano Joe Biden ter anunciado uma série de medidas para tentar conter o que ele chamou de 'epidemia de violência com armas de fogo' nos EUA.





