Anaconda brasileira é flagrada tomando sol em galho de árvore; veja

| Foto: Divulgação

Voltou a circular nesta semana nas redes sociais, o vídeo de uma sucuri gigante pegando sol no galho de uma árvore, que foi intitulada como "Anaconda Brasileira".

O vídeo é de 2019, mas ganhou de novo destaque. A anaconda, nas imagens, parece ter comido bastante e está descansando enrolada a um galho.

A cena foi filmada pelo passageiro de um barco, que apesar da surpresa com o tamanho do animal, se aproxima do réptil.

"Vamos embora, deixe ele", diz o autor do vídeo, de apenas 1m39s, postado no canal Dicas de Pescador, do especialista em pesca esportiva Carlos Pancieri. O registro do pescador é assustador.

Relembre o vídeo:





| Autor: Divulgação

Leia mais:

Mulher tenta desentupir banheiro e encontra cobra píton; vídeo

Crocodilo gigante abate tartaruga sem piedade em alto mar; veja vídeo