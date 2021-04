Portugal vai retomar voos para o Brasil a partir de segunda-feira

Mesmas regras passarão a valer para voos que têm como destino ou origem o Reino Unido | Foto: Divulgação

LISBOA — Portugal anunciou nesta sexta-feira (16) o fim da suspensão dos voos para o Brasil, que estava em vigor desde 27 de janeiro, a partir de segunda-feira.

Agora, disse o Ministério do Interior em um comunicado, apenas viagens essenciais serão realizadas, limitadas por motivos "profissionais, estudos, reunião familiar, razões de saúde ou humanitárias".

Lisboa anunciou que as mesmas regras passarão a valer para voos que têm como destino ou origem o Reino Unido, país que enfrentou um grande surto da Covid-19 no início do ano, impulsionado pela variante B.1.1.7, mais contagiosa.

Aqueles que tiverem motivos para viajar, ressaltou o governo português, precisarão mostrar um teste PCR negativo para a doença.

Variante

As medidas fazem parte do desconfinamento gradual de Portugal, que havia retornado a uma quarentena total em 15 de janeiro para conter seu pior momento na pandemia, impulsionado principalmente pela variante britânica e pelo aumento da circulação nas festas de fim de ano.

As restrições duraram até o fim de março e fizeram o país registrar uma queda brusca de casos.

Desde então, retoma gradualmente suas atividades. No último dia 5, o país ingressou na segunda etapa do plano, reiniciando atividades escolares e reabrindo a área externa de restaurantes.

O fim das suspensão dos voos coincide com a terceira fase do planejamento, anunciada pelo primeiro-ministro, António Costa, na quinta.





* Com informações do jornal O Globo





