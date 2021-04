Estudante fica 58 dias internado por uso frequente de energético

Por dia, ele tomava quatro latas de 500 ml cada uma durante dois anos | Foto: Divulgação

Mundo - Um estudante de 21 anos ficou internado por 58 dias após consumir energético por dois anos consecutivos. Segundo o jovem, o uso frequente ajudava a dar energia para realizar os trabalhos da faculdade. Por dia, ele tomava quatro latas de 500 ml cada uma em todo esse período.



No entanto, o rapaz ignorou os sintomas negativos que o corpo apresentou nos meses anteriores e continuou usando. Como resposta ao uso contínuo do energético, o estudante desenvolveu uma cardiomiopatia, doença do coração, que dificulta o funcionamento normal do órgão, podendo chegar a insuficiência cardíaca.

Além de apresentar perda de peso, tremores, dores de cabeça, batimento cardíaco acelerado e mal-estar geral, o homem também teve insuficiência renal com retenção urinária e quatro meses de falta de ar. Como consequência da internação recente, foi descoberto falência cardíaca e nos rins.

Segundo o BMJ Case Reports, o jovem deu entrada em um hospital três meses antes, depois de apresentar tosse, febre e falta de ar. Para tratar, foi prescrito vários antibióticos. Pelos exames, ele não usava drogas ilícitas, e tinha parado de fumar há três anos.





Leia mais:

Alerta: Jovem morre após ingerir cerveja com energético em bar

Arritmias cardíacas: 10 informações úteis para seu coração bater no ritmo certo

Cardiologistas alertam para perigo da mistura de álcool com energético