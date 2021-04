Pandemia: Greta diz que Bolsonaro 'falhou em se responsabilizar'

Greta se une à OMS para promover a distribuição igualitária das vacinas contra a Covid-19 | Foto: Reprodução

A ativista ambiental Greta Thunberg afirmou que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro (sem partido) tem grande responsabilidade nas mudanças climáticas e na resposta à pandemia de Covid-19, durante entrevista coletiva convocada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), nesta segunda (19).

“Acho que não devíamos focar em indivíduos, porque essa é uma questão muito maior. Só posso falar por mim, mas ele falhou em se responsabilizar e garantir as condições de vida presentes e futuras para o mundo”

Greta se une à OMS para promover a distribuição igualitária das vacinas contra a Covid-19. Ela criticou os países mais ricos, que estão vacinando jovens, enquanto nações pobres mal possuem doses suficientes para idosos e profissionais de saúde.

Na coletiva, foi discutida a importância dos jovens no combate à Covid-19. Maria Van Kerkove, infectologista da OMS responsável pela resposta à pandemia, disse que, apesar do aumento nas pessoas jovens hospitalizadas, não se deve culpar as faixas etárias mais jovens pela situação atual, uma vez que muitos precisam sair de casa para trabalhar.



“Precisamos agir em solidariedade, e a única ação moralmente correta é priorizar os mais vulneráveis, não importa onde vivem”, defendeu a ativista Greta.

