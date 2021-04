Júri condena ex-policial acusado de matar George Floyd

Testemunhas afirmaram que Chauvin usou força desproporcional ao imobilizar Floyd | Foto: POOL/Reuters

Um júri popular condenou, nesta terça-feira (20), o ex-policial branco Derek Chauvin pela morte do segurança negro George Floyd, em um caso que incendiou os Estados Unidos e o mundo em protestos contra a violência policial contra a comunidade negra.



O veredicto saiu após três semanas de julgamento, em que diversas testemunhas afirmaram que Chauvin usou força desproporcional ao imobilizar Floyd, com o joelho em seu pescoço por nove minutos, em 25 de maio do ano passado.

Chauvin, que preferiu não prestar depoimento e se declarou inocente, foi considerado culpado em três acusações: por homicídio doloso (com intenção de matar), homicídio culposo (sem intenção) e assassinato de terceiro grau (lesão corporal seguida por homicídio).

A sentença final será anunciada em algumas semanas, mas ele pode pegar até 40 anos de prisão. O juiz Peter Cahill também poderá determinar se houve circunstâncias especiais no crime, que justificariam uma sentença ainda mais longa.

Após ouvir a sentença, ex-policial, demitido dias após o crime, foi algemado e levado por seguranças. Do lado de fora do tribunal, centenas de pessoas comemoraram o veredicto, assim como na praça George Floyd, cruzamento onde o segurança foi morto e agora leva seu nome.

Veredicto unânime

Os 12 jurados deliberaram por mais de dez horas, isolados em um hotel de Minneapolis onde passaram a noite, para chegar a um veredicto unânime.

O grupo, contando dois suplentes que foram dispensados, era formado por seis mulheres brancas, dois homens brancos, três homens negros, uma mulher negra e duas mulheres multirraciais, de acordo com documentos do tribunal. Suas identidades não foram reveladas.

Horas antes do anúncio do júri, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, havia dito que as evidências sobre a responsabilidade do ex-policial, apresentadas no julgamento, eram “avassaladoras”.

Biden esperou que os jurados ficassem isolados para dar declarações sobre o caso. Após o veredicto, Biden voltou a ligar para os familiares de Floyd.





* Com informações do jornal O Globo





