Criança cai nos trilhos e é salva antes de ser atropelada; veja vídeo

| Foto: Divulgação

As imagens de câmeras de segurança da estação de trem de Vangani, na Índia, flagraram um funcionário pulando nos trilhos para salvar um menino que havia caído, momentos antes da passagem de um trem. O caso ocorreu no último sábado (17), e a gravação foi divulgada na segunda-feira (19) pelo Ministério das Ferrovias indiano.

A filmagem mostra a criança andando com um homem na plataforma, mas, por conta de um desnível no chão, o menino cai nos trilhos. O homem se desespera com a situação, quando um funcionário aparece e salva o garoto de um acidente.

O funcionário Mayur Shelkhe, de 30 anos, foi aplaudido por seus colegas, e elogiado pelo ministro das Ferrovias, Piyush Goyal. Ninguém se feriu.

Em entrevista ao India Times, Mayur disse: "Em segundos, eu fiquei com medo e pensei em voltar. Até comecei a andar mais devagar e tentei evitar me aproximar dos trilhos", afirmando estar com medo de não conseguir salvar o garoto.

Veja o vídeo que registrou o momento em que a criança caiu nos trihos:

Leia Mais

Vídeo: funcionário planeja furto de carreta e vai preso com comparsa

Veja vídeo do momento em que família morre ao ser esmagada por carreta