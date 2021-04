Estudo aponta que homens preferem jogar videogame do que fazer sexo

Vale lembrar também que, desde o último ano, a pandemia tem sido um grande “diminuidor de libido” mundo afora | Foto: Reprodução

Um estudo da Universidade de Rutgers, de Nova Jersey, nos EUA, em parceria com a Universidade Estadual de Nova York feita entre 2007 e 2017 revelou que, nos últimos anos, os homens estão preferindo jogar videogame do que fazer sexo. A entrevista contou com a participação de duas mil pessoas.

No caso específico dos homens, os jogos de videogame apareceram como segunda maior causa do declínio de sexo casual entre jovens, com 25% (o primeiro lugar ficou com a diminuição do consumo de álcool, mas levando em conta homens e mulheres).

Enquanto entre os jovens de 20 a 24 anos a proporção dos que afirmam não ter feito sexo casual no último ano aumentou de 11,7% para 15,2%, no caso específico masculino na faixa etária de 18 a 24 anos, esse aumento foi de 18,9% para 30,9%.

Segundo dados da pesquisa, homens que jogam videogame diariamente têm menos chance de fazer sexo do que os que não jogam. Esta questão, inclusive, já havia sido levantada por estudos anteriores, que apontam causas biológicas para isso.

Vale lembrar também que, desde o último ano, a pandemia tem sido um grande “diminuidor de libido” mundo afora. Enquanto alguns sofrem com o tesão acumulado por conta do distanciamento social, outros focam nos medos e incertezas do momento, e como consequência não sentem vontade de transar.

R7*

Leia mais:

Pesquisa afirma que gamers brasileiros jogam mais durante a pandemia