Polícia entra em confronto com manifestantes anti-lockdown na Alemanha

Polícia afirmou que iria interromper o protesto porque muitos dos manifestantes não estavam usando máscaras ou mantendo distância uns dos outros | Foto: Christian Mang/Reuters

A polícia em Berlim entrou em confronto com manifestantes que protestavam nessa quarta-feira (21) contra medidas de lockdown por causa do coronavírus, enquanto o Parlamento debatia uma lei para dar ao governo nacional mais poderes no combate a uma terceira onda da pandemia.

A lei, aprovada pelo Parlamento, prevê a imposição automática de fortes restrições quando uma região alcançar uma alta incidência de casos, foi adotada graças aos votos dos conservadores e dos social-democratas, aliados em uma coalizão governamental. No total, 342 deputados votaram a favor, 250 contra e 64 optaram pela abstenção.

A chanceler Angela Merkel editou a lei após alguns dos 16 Estados Federais da Alemanha se recusarem a impor medidas duras, apesar do aumento de casos. Seu governo está sendo criticado pela gestão caótica dos lockdowns e pela lenta campanha de vacinação.

Valores consagrados

A polícia disse no Twitter que iria interromper o protesto porque muitos dos manifestantes não estavam usando máscaras ou mantendo distância uns dos outros.

"Paz, liberdade, sem ditadura!", alguns manifestantes gritaram, muitos agitando bandeiras alemãs e faixas que diziam que o lockdown do coronavírus mina os valores consagrados na constituição.

A legislação deve ir para o Bundesrat, a câmara alta do Parlamento, nesta quinta-feira.





* Com informações do UOL





Leia Mais:





Estudo aponta que homens preferem jogar videogame do que fazer sexo

Submarino desaparece após mergulho no norte da ilha de Bali



Respeito à faixa de pedestre reduz número de atropelamentos em 83%