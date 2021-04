Explosão de tanque de oxigênio em hospital mata 23 pessoas, em Bagdá

Pelo menos 23 pessoas morreram em um incêndio gerado após a explosão de tanques de oxigênio em um hospital na cidade de Bagdá, capital do Iraque. O acidente aconteceu na noite deste sábado (24) no Ibn Khatib , uma unidade de saúde da região sudeste da cidade. Além dos óbitos, cerca de 40 pessoas ficaram feridas.

As cenas da tragédia são chocantes. Em um dos vídeos divulgado nas redes sociais, é possível ver pessoas desesperadas na porta do hospital, enquanto o prédio está em chamas ao fundo. O corpo de bombeiros também aparece com um caminhão.

The fire caused many of the oxygen tanks designated to support the #COVID19 patients in the hospital to explode. #Baghdad so far dozens of victims have been reported. pic.twitter.com/OAC8Jt3jq3 — Steven Nabil (@thestevennabil) April 24, 2021

Em outra gravação, essa de dentro da unidade hospitalar, pessoas aparecem sendo socorridas após a explosão. Logo no início do vídeo, populares aparecem empurrando uma maca com um paciente.

At least 23 killed when a fire broke out in a hospital in #Baghdad numbers will rise according to sources familiar with the situation pic.twitter.com/J1sYNRB42B — Steven Nabil (@thestevennabil) April 24, 2021

De acordo com testemunhas ouvidas pela AFP, a explosão teria ocorrido justamente na unidade que tratava pacientes com covid-19, os quais sabidamente precisam de tanques de oxigênio. Dos 120 pacientes na unidade, cerca de 90 já foram transferidos.

*Em atualização

