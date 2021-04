Vídeo: carro capota após motorista se distrair com mulher dançando

De acordo com o vídeo, a impressão que fica é que o motorista do veículo acabou se distraindo com um carro que estava a seu lado, no qual uma mulher dançava na janela | Foto: Reprodução

Nos últimos dias, um vídeo viralizou nas redes sociais por mostrar um veículo acertando outros dois carros parados e capotando após decolar ligeiramente.

De acordo com o vídeo, a impressão que fica é que o motorista do veículo acabou se distraindo com um carro que estava a seu lado, no qual uma mulher dançava na janela do passageiro com mais da metade do corpo para fora da janela.

Inclusive, foi este fato que motivou a pessoa do carro atrás a começar a gravar com seu telefone. No fim, a capotagem acabou chamando mais atenção do que a mulher dançando. Pelo velocímetro do carro no qual o vídeo é gravado, o acidente ocorreu a cerca de 40 km/h.

