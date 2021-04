Dezenas de pessoas morrem esmagadas em festival em Israel

Pelo menos 28 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas após serem esmagadas durante uma confusão em um festival religioso com mais de 100 mil participantes perto do Monte Meron, na Galileia, no norte de Israel. O incidente aconteceu perto da meia-noite desta sexta-feira (18h no horário de Brasília).

הרגעים שאחרי האסון הכבד. המשטרה פרצה את הברזל לחלץ את האנשים pic.twitter.com/7jyBTa6Mrj — משה ויסברג (@moshe_nayes) April 29, 2021

As primeiras informações falam de um corre-corre em massa durante o festival do Lag B’Omer, mas um vídeo que mostra os socorristas retirando feridos indica que o acidente pode ter acontecido após o desabamento de uma das arquibancadas.



"Os momentos após o grande desastre. A polícia quebrou o ferro para resgatar as pessoas", diz o texto escrito pelo jornalista israelense Moshe Nayes, que acompanhava o evento.

לכבוד התנא: עשרות אלפים בהדלקה המרכזית של תולדות אהרן שמרעידה את הההר מצד לצד pic.twitter.com/b2pMQsXv1z — משה ויסברג (@moshe_nayes) April 29, 2021





Em outro vídeo postado por ele antes do acidente, é possível ver centenas de pessoas pulando simultaneamente nas arquibancadas durante um dos shows.

*Com informações do R7

Leia Mais