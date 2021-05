Vídeo: viaduto com metrô desaba no México e deixa mais de 20 mortos

A estrutura e dois vagões desabaram sobre alguns veículos | Foto: Divulgação

O viaduto da linha 12 do Metrô da Cidade do México (CDMX), que vai de Mixcoac a Tiáhuac, desabou entra as estações Los Olios e Teznco e deixou ao menos 23 mortos e 65 feridas por volta das 22 horas de segunda-feira (4).



A estrutura e dois vagões desabaram sobre alguns veículos que circulavam na avenida Tiáhuac. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que o viaduto cede.



O momento do acidente foi gravado por câmeras de segurança e compartilhado nas redes sociais.

"Infelizmente um deles morreu a caminho do hospital", a chefe de governo Claudia Sheinbaum, em entrevista coletiva. A perícia está no local investigando as causas do acidente. Os feridos foram levados para vários hospitais da cidade.

TRAGÉDIA!

Cidade do México: Uma ponte desabou e um trem do metrô caiu próximo da estação de Olivos.

pic.twitter.com/Du3tuQRgLB — Nathália Urban (@UrbanNathalia) May 4, 2021

#ÚltimoMomento Se reporta accidente del Metro en estación Olivos, Línea 12 pic.twitter.com/nAsBDjVkV9 — Forbes México (@Forbes_Mexico) May 4, 2021





Além disso, o governo mexicano informa que 490 ônibus da rede de transporte darão apoio a linha prejudicada.



Sheinbaum informa que as causas do acidente serão apuradas. A linha do metrô afetada terá o serviço interrompido por tempo indeterminado.

Ainda nas redes sociais, um dos passageiros registrou o momento do acidente e a movimentação.

Grave accidente en el #MetroCDMX línea 12 entre metro olivos y metro Tezonco pic.twitter.com/duY6KD5bU0 — Luis Octavio GE (@luisOctavioGE) May 4, 2021

A Defesa Civil do México informou que não foram encontradas pessoas embaixo dos escombros, no entanto, os trabalhos permanecem no local.



A linha 12 foi construída entre 2008 e 2012, tem 23 quilômetros de extensão, 20 estações e é utilizada diariamente por 450 mil pessoas.

*Com informações do SBT News

Leia mais

Protestos contra reforma na Colômbia deixa mais de 800 feridos

Dezenas de pessoas morrem esmagadas em festival em Israel

Vídeo mostra tripulação de submarino dizendo “adeus” em canção; veja