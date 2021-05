Governo da Cidade do México vai solicitar perícia internacional

Quatro dos mortos confirmados continuam dentro do trem devido à dificuldade do resgate dos corpos | Foto: Henry Romero/Reuters





Em entrevista coletiva diária no Palácio Nacional, a prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, informou que vai solicitar uma perícia internacional para analisar as causas do trágico acidente no metrô da capital mexicana , que deixou 23 mortos após o colapso de uma ponte da linha 12.

"Informamos também que a Procuradoria-Geral deve realizar uma perícia que começou na noite de ontem (segunda-feira), mas estamos buscando uma empresa internacional com certificação tanto em metrô como em assuntos estruturais, para que faça uma perícia técnica externa e possa chegar às causas deste lamentável incidente", declarou a prefeita da capital, Claudia Sheinbaum.





Ela explicou que, até o momento, foram contabilizados 23 mortos e 79 hospitalizados, os mesmos números divulgados horas antes.

Entre os mortos, dois perderam a vida nos hospitais. Quatro dos mortos confirmados continuam dentro do trem devido à dificuldade do resgate dos corpos.

Segundo os detalhes divulgados, 19 mulheres e 60 homens estão internados. Entre os hospitalizados, há três idosos e três menores de idade.

Sheinbaum explicou que 490 ônibus trabalham na região para oferecer mobilidade aos usuários desta linha do metrô. Questionada, a chefe de governo insistiu que as perícias ajudarão a averiguar o caso.

