Ganhe R$ 2 bilhões no sorteio "Mega Millions"; veja como participar

Mega Millions dos Estados Unidos sorteará um prêmio de 370 milhões de dólares | Foto: Divulgação

Poucas loterias no mundo oferecem prêmios que podem garantir a você uma vaga na lista das pessoas mais ricas do país de um dia para o outro. Os jackpots das loterias dos EUA são tão grandes que tendem a pagar centenas de milhões e até bilhões de dólares.

Nesta semana a loteria Mega Millions dos Estados Unidos sorteará um prêmio de 370 milhões de dólares (mais de R$ 2 bilhões ), na noite de sexta-feira, 7 de maio . A Mega Millions é uma das loterias mais famosas do mundo, não só por seus enormes prêmios, mas também pelos milhares de estrangeiros que participam sem estar nos Estados Unidos, através de serviços on-line como a TheLotter .

4 etapas para jogar no prêmio de US$ 370 milhões

1. Vá para a página da Mega Millions na TheLotter

2. Escolha o número de linhas nos quais quer jogar

3. Escolha os seus números da sorte

4. Confirme sua compra

Para loterias dos EUA, a TheLotter oferece brasileros a oportunidade de jogar com uma única linha por um preço abaixo de 5 dólares.

O que é a TheLotter?





A TheLotter é um serviço global de bilhetes de loteria que usa agentes locais nos Estados Unidos e em outros países para comprar bilhetes de loteria oficiais em nome de seus clientes no mundo todo. Por este serviço, a empresa acrescenta uma pequena taxa ao preço dos bilhetes, e por isso, a TheLotter não cobra comissões pelos prêmios ganhos pelos usuários, independente do valor.

O bilhete oficial é digitalizado e enviado para a conta pessoal do cliente antes do sorteio onde todo os detalhes sobre os sorteios e prêmios podem ser conferidos. Esta versão escaneada do bilhete, junto com a confirmação por e-mail, dá aos jogadores direitos de propriedade como únicos proprietários de seus bilhetes de loteria. Sempre que alguém ganha, a theLotter notifica sobre os resultados e os prêmios.

A plataforma é operada pela Lotto Direct Limited, uma empresa licenciada e regulamentada pela MGA, uma garantia de que a TheLotter é segura.

O que acontece quando você ganha?

Depois dos sorteios, a TheLotter publica os números ganhadores na página de resultados. Quando você ganha um prêmio de loteria na TheLotter, os ganhos são transferidos para a sua conta. Caso a sorte tenha sorrido para você com um prêmio grande, a empresa cobrirá a sua viagem para receber o prêmio pessoalmente.

Com mais de 6 milhões de usuários ganhadores no mundo todo, e mais de US$ 104 milhões pagos, a TheLotter é, desde 2002, o maior site de compra de bilhetes de loteria on-line. Entre os maiores ganhadores da TheLotter está uma mulher panamenha que ganhou 30 milhões de dólares e um salvadorenho que ganhou 1 milhão de dólares.

Quando é o próximo sorteio?

O próximo prêmio de 370 milhões de dólares da Mega Millions será sorteado nesta sexta-feira à noite, e qualquer pessoa pode comprar seus bilhetes oficiais na TheLotter.com , sem sair de casa. A venda estará aberta no site até uma hora antes do sorteio, para garantir que você nunca perca a oportunidade de participar.

Vale lembrar que as chances de um brasileiro ganhar essa bolada são exatamente as mesmas de um alguém jogando nos Estados Unidos.

Boa sorte, e jogue com responsabilidade!

A TheLotter.com é operada pela Lotto Direct Limited, uma empresa licenciada e regulamentada pela Malta Gaming Authority (Licença: MGA/B2C/402/2017 emitida em 01/08/2018). O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade. Para obter mais informações, visite a Malta Responsible Gaming Foundation: www.rgf.org.mt .

*Com informações da assessoria

Leia mais

Jackpot de R$ 1,7 bilhão da Mega Millions é sorteado nesta terça (22)