Descontrolado, foguete chinês cairá na Terra durante o fim de semana

"Long March 5B", nome dado ao foguete chinês | Foto: Divulgação

Após decolar da Ilha de Hainan, no sul da China, na última quinta-feira (29) para colocar em órbita o primeiro módulo da Estação Espacial Chinesa Tiangong, que deve ficar pronta em dezembro de 2022, o "Long March 5B", nome dado ao foguete chinês deve cair na Terra neste fim de semana.

As estimativas são do site de geolocalização espacial americano Aerospace. A previsão é de que os destroços da espaçonave podem atingir parte do oeste dos Estados Unidos.



Grande parte dos destroços deve se incendiar após entrar em contato com a atmosfera, mas existe o receio de que alguns fragmentos não se dissolvam e, com isso, atinja algumas regiões da Terra.



Em entrevista ao jornal China's Global Times, o editor-chefe da revista espacial Aerospace Knowledge, Wang Yanan, afirmou que os destroços não irão afetar as atividades humanas.

"A maior parte queimará durante a reentrada, deixando apenas uma pequena porção que pode cair no chão, e provavelmente pousará em áreas longe de atividades humanas ou no oceano", explicou.

Explosão

No dia 2 de fevereiro deste ano, um protótipo do foguete "Starship da SpaceX" explodiu durante o pouso após um lançamento bem sucedido em grande altitude em Boca Chica, no Estado norte-americano do Texas, em uma repetição do acidente que destruiu um outro foguete de teste anterior.

Os problemas parecem ter começado quando o Starpship, depois de virar apontando para cima novamente para começar sua sequência final de pouso, tentou reacender seus propulsores Raptor, e um deles não funcionou. O foguete caiu rapidamente ao chão em uma bola de fogo.

