Jovem chega à Espanha amarrado a garrafas de plástico

Imagens mostram soldados conversando com o garoto visivelmente emocionado antes de ele correr | Foto: John Nazca/Reuters





Após nadar na fronteira entre Espanha e Marrocos, um jovem migrante conseguiu chegar ao enclave espanhol de Ceuta nesta quarta-feira (19) com garrafas de plástico amarradas ao seu corpo. Imagens mostram soldados conversando com o garoto visivelmente emocionado antes de ele correr para a praia de El Tarajal e tentar escalar uma parede de pedras.

Ceuta fica no continente africano -- é um pequeno pedaço da Espanha cercado por território marroquino à beira do Mar Mediterrâneo. Cerca de dois terços dos cerca de 8 mil migrantes que chegaram ao enclave -- e que as autoridades espanholas disseram incluir crianças desacompanhadas de até 7 anos -- já foram expulsos, disse o Ministério do Interior em Madri.









Dispersados

Muitos dos que foram mandados de volta ao Marrocos dizem que estão determinados a voltar para Ceuta novamente e, quando a neblina densa da tarde desceu nesta quarta, centenas de jovens fizeram uma nova tentativa de se aproximar da cerca de metal de cerca de 6 metros de altura antes de serem dispersados pela polícia marroquina.

No extremo norte do Marrocos, em frente a Gibraltar, e com uma população de 80 mil habitantes, Ceuta se tornou um ímã que atrai refugiados que buscam um caminho rápido para a Europa, mas sua popularidade diminuiu nos últimos anos depois que as autoridades marroquinas passaram a reprimir a circulação de migrantes naquela fronteira.

Soldados conversaram com o garoto visivelmente emocionado antes de ele correr para a praia de El Tarajal | Autor: G1













* Com informações da Reuters





