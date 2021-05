Papa ironiza situação no Brasil: "muita cachaça e pouca oração"

Cena viralizou nas redes sociais | Foto: Reprodução





Durante a tradicional saudação aos fieis realizada às quartas-feiras na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco respondeu com irreverência aos pedidos de prece pelo Brasil feito por dois padres, que foram surpreendidos pela reação do Sumo Pontífice.

“O Brasil não tem salvação, é muita cachaça e pouca oração", disse Francisco, antes de soltar uma gargalhada. A cena foi filmada e viralizou nas redes sociais.

“Foi um clima de muita familiaridade. Logo depois ele concluiu dizendo que rezava sempre pelo Brasil e que tinha um carinho muito grande pelos brasileiros. E ali ele continuou cumprimentando as pessoas. Realmente foi um momento muito descontraído”, afirmou o padre Carlos Henrique, autor do vídeo.

O sacerdote da diocese de Divinópolis (MG) explicou que havia combinado com um amigo, o padre João Paulo Victor, da diocese de Campina Grande (PB), que ele seria hoje seu cameraman, na expectativa de que recebessem uma pausa especial do Papa.

" No final da audiência o Papa foi cumprimentando as pessoas e, num determinado momento, ele veio na direção onde nós estávamos. O padre João Paulo teve a oportunidade de saudá-lo e disse: ‘Santo padre, reze pelo Brasil’. E naquela hora, o Papa nos olhou descontraído e respondeu: Vocês não têm salvação. É muita cachaça e pouca oração. Não conseguíamos parar de rir mesmo depois de irmos embora " ,

Padre Carlos comentou ainda ter ficado muito surpreso com a reação do Papa Francisco, mas ressaltou ter sentido, ao mesmo tempo, muita felicidade.

" Foi surpreendente ver um líder como o Papa brincar com essa intimidade com dois padres desconhecidos. Não imaginávamos que o vídeo iria viralizar. Nesse triste cenário de pandemia, acho que foi uma oportunidade de provocar boas gargalhadas " ,

