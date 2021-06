Vídeo: corrente humana salva crianças de incêndio na Rússia

Os homens tentaram entrar no apartamento | Foto: Reprodução

Incêndios em residências podem ser fatais. A grande preocupação está nos itens de segurança que todos os imóveis precisam ter para que vítimas não morram.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostram três russos que foram verdadeiros heróis para crianças. Elas fizeram uma corrente humana para salvá-las das chamas. A gravação foi feita no último dia 6 de junho, em Kostroma, na Rússia.



Nas imagens, é possível ver três homens escalando um cano de esgoto para alcançar o terceiro andar de um prédio, a cerca de 30 metros do chão.

Os homens tentaram entrar no apartamento assim que viram as chamas, mas não conseguiram. Com o cordão humano, o trio salvou três crianças que estavam presas no local.

Logo após o resgate, o corpo de bombeiros chegou e controlou o incêndio. Os homens foram nomeados para prêmios de bravura pelo ocorrido.

Incêndio deixa venezuelanos desabrigados

No dia das mães, em Manaus, famílias de venezuelanos ficaram desabrigados após o princípio de incêndio, em um hotel localizado na avenida Joaquim Nabuco, com a avenida Sete de Setembro, no Centro de Manaus. Uma pessoa acabou ferida.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi acionado. Cinco viaturas foram acionadas para atender as 55 pessoas que estavam no prédio no momento do incêndio . Segundo o tenente Paulo Galeno, pode ter ocorrido um curto-circuito em alguma fiação do prédio, ocasionado o fogo.

Segundo o tenente-coronel Arraz, responsável pelo Corpo de Bombeiros neste sábado, o incêndio começou no subsolo "a fumaça atingiu os cinco primeiros andares. Isso fez com que eles se abrigassem no terraço do prédio", explicou.

