Criador do antivírus McAfee é encontrado morto na prisão

McAfee vinha se dedicando ao comércio de criptomoedas nos últimos tempos | Foto: AFP





Protagonista de um histórico de vida controverso – acusado de evasão fiscal, suspeito de assassinato e aspirante a candidato a presidente dos EUA – o empresário John McAfee, criador do antivírus com seu sobrenome, foi encontrado morto nesta quarta-feira (23) em uma cela em Barcelona, na Espanha, onde estava preso. Ele tinha 75 anos e ainda não há informações oficias sobre a causa de sua morte.

Os primeiros a anunciarem a morte foram os jornais espanhóis. Em seguida, o Departamento de Justiça da Catalunha confirmou a informação, de acordo com a agência Reuters.

O empresário se envolveu em diversas polêmicas em seus últimos anos de vida, e foi preso preventivamente na Espanha. Autoridades dos Estados Unidos acusaram McAfee de fraude fiscal ao não pagar imposto por seus ganhos.





Famoso por inventar o sistema de proteção de computadores, McAfee vinha se dedicando ao comércio de criptomoedas nos últimos tempos. Ele foi preso em outubro no aeroporto de Barcelona e colocado em prisão preventiva enquanto aguardava a resolução do pedido de extradição.

A Justiça espanhola havia autorizado a extradição para os Estados Unidos de John McAfee por uma suposta infração fiscal, segundo a agência France Presse.

As autoridades norte-americanas solicitaram a extradição alegando que McAfee ganhou mais de US$ 10 milhões entre 2014 e 2018 graças à atividade com criptomoedas, serviços de consultoria, conferências e venda de direitos para fazer um documentário sobre sua vida.

No entanto, "ele não apresentou declarações fiscais em nenhum desses anos e não pagou nenhuma de suas obrigações fiscais", de acordo com a ordem de um tribunal superior com sede em Madri.

Fugitivo

O fundador do antivírus se envolveu em diversas controvérsias nos últimos anos. Em 2012, a Justiça de Belize, onde ele morava à época, o considerou suspeito de ter envolvimento no assassinato de seu vizinho.

McAfee chegou a ser considerado fugitivo pelas autoridades do país. Ele fugiu para a Guatemala e, de lá, foi deportado aos EUA. Ele afirmou à revista Wired que conheceu sua esposa, Janice McAfee, em Miami Beach, na primeira noite após chegar em território americano. Na ocasião, ela teria oferecido seus serviços como prostituta.





Os dois se casaram e foram para o Tennessee, onde, em 2016, McAfee lançou sua primeira campanha para a presidência dos EUA. Ele anunciou que concorreria pelo Partido Libertário, mas a candidatura não teve êxito.

Candidatura a presidente

Em janeiro de 2019, McAfee se tornou procurado por autoridades dos Estados Unidos depois de ter admitido que não havia pago impostos no país por mais de oito anos.

Ele passou por Bahamas e, depois, foi para Cuba, onde chegou a anunciar novamente que disputaria a eleição presidencial americana. Mais uma vez, a candidatura não se tornou realidade.

Em julho de 2019, McAfee voltou às manchetes ao publicar uma foto em que carregava armas junto com sua esposa. Ele disse, na ocasião, que a CIA "estava tentando alcançá-los".





No mesmo mês, ele e sua esposa foram presos na República Dominicana. As autoridades do país apreenderam armas e US$ 80 mil que estavam com o casal. Eles foram liberados quatro dias depois.

* Com informações do G1

Leia Mais: