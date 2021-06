Vídeo: parte de prédio desaba em área nobre de Miami

Dez pessoas ficaram feridas, e duas precisaram ser levadas ao hospital | Foto: Wilfred Lee/AP





Um jovem foi resgatado das ruínas do prédio residencial de 12 andares que desmoronou parcialmente em Miami Beach, na Flórida, na madrugada desta quinta-feira (24) nos Estados Unidos.

O resgate foi exibido ao vivo pelo canal americano de televisão NBC.

Ao menos 51 pessoas viviam nos andares afetados, e as autoridades buscam por mais informações que confirmem que elas estavam no edifício no momento do incidente.





A comissária Sally Heyman disse em entrevista à TV local que os agentes tentam contato telefônico com os moradores que poderiam estar passando as férias de verão em outro endereço.



"A esperança ainda existe, mas está diminuindo", disse Heyman à CNN americana.

A polícia de Miami-Dade confirmou uma morte e disse que 35 pessoas foram resgatadas da parte que não desmoronou. Dez pessoas ficaram feridas, e duas precisaram ser levadas ao hospital.

O porta-voz dos bombeiros afirmou em entrevista coletiva que apenas duas pessoas foram retiradas dos escombros até o momento e que não se sabe quantas pessoas estão desaparecidas.

O prefeito de Surfside, Charles Burkett, afirmou que as buscas "não serão algo rápido". "Vai ser algo que deve durar até a próxima semana".

Mais fatalidades

Mais de 80 unidades dos bombeiros, incluindo equipes técnicas de resgate, trabalham no local com o auxílio de cães farejadores. Autoridades preveem mais fatalidades, segundo o jornal "Miami Herald".

"Agradeço a todos os que responderam imediatamente ao trágico colapso de um prédio em Surfside", afirmou o governador da Flórida, Ron DeSantis. "O trabalho dos socorristas, os primeiros-socorros, salvaram vidas".

O prédio que desabou parcialmente fica na Collins Avenue e tem 136 apartamentos. Ele foi construído em 1981 em Surfside, fica na beira da praia e tem vista para o mar.





Segundo os bombeiros, 55 dos 136 apartamentos foram afetados. O motivo da queda ainda não está claro.



Surfside fica próxima a Miami Beach, uma cidade-ilha interligada por pontes a Miami continental. Os municípios ficam no distrito de Miami-Dade, no sul da Flórida.

Alguns apartamentos de dois quartos do prédio são negociados atualmente entre US$ 600 mil e US$ 700 mil, segundo a polícia (entre R$ 3 milhões e R$ 3,5 milhões na cotação atual).

A vizinhança tem uma mistura de apartamentos, casas, condomínios e hotéis novos e antigos, com restaurantes e lojas que atendem residentes e turistas internacionais.

* Com informações do G1





