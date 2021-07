Vulto 'maligno' é flagrado rondando berço de crianças

Família está em choque | Foto: Divulgação

Aconteceu uma coisa para lá de bizarra em uma casa nos Estados Unidos nesta semana: Tory McKenzie resolveu instalar uma câmera no quarto onde os netos dormem para poder tranquilizar uma das crianças, Amber, que contou para a família que todas as noites conversava com uma pessoa invisível.

Tory resolveu averiguar a situação para ter certeza de que estava tudo bem e que aquilo não passava da imaginação fértil da neta. No entanto, ele teve uma surpresa bastante desagradável. Quando checou as imagens da noite anterior, ele percebeu que um vulto circulava entre os berços das crianças.

“Foi tão chocante quando eu vi. Eu tinha que fazer um teste duplo. A primeira coisa que vi foram chifres em sua cabeça, então você imediatamente pensa que é o diabo ou um demônio. Corri até a casa e mostrei ao meu filho mais velho. Só estávamos em choque e ele também não conseguia explicar”, Tory contou em uma entrevista ao Daily Mail.

