Filha de bombeiro é encontrada em escombros de prédio em Miami

O corpo de uma garota de 7 anos de idade, filha de um bombeiro que prestava resgate após desabamento de um prédio em Miami, foi encontrado morto sob escombros, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (2).

A criança era uma das moradoras do local e foi retirada na noite de quinta-feira (1º) pelas equipes de resgate. Ela não teve sua identidade divulgada. O Corpo de Bombeiros de Miami lamentou a morte da filha de um membro da corporação e pediu que a família fosse respeitada neste momento de dor.





Na quarta-feira, a mãe do chefe da polícia local também foi encontrada morta pelas equipes de resgate. Hilda Noriega, de 92 anos, é mãe de Carlos Noriega, um dos primeiros a prestar socorros logo após o incidente.



"Perdemos coração e alma com a morte da nossa matriarca", disse a família do policial em um comunicado. "Mas passaremos por este difícil momento com o amor incondicional pelo qual Hilda era conhecida."

De mudança

Familiares de Hilda disseram, em entrevista ao jornal "The New York Times" que a idosa estava para se mudar do apartamento. Eles haviam anunciado a venda e já começavam a receber visitas de possíveis compradores.

Na quinta-feira (24), dia do incidente, 37 moradores foram resgatados com vida. Desde então, as equipes de buscas encontraram ao menos 20 corpos sob os destroços, 128 pessoas seguem desaparecidas.





"Nossa família gostaria de agradecer às centenas de trabalhadores e socorristas que arriscam suas vidas de forma corajosa e que encontraram nossa mãe e outras vítimas inocentes", afirmaram em nota.



Uma criança brasileira está entre os desaparecidos. Lorenzo Leone, de 5 anos, estava com seu pai, Alfredo Leone, quando o edifício veio abaixo. Sua mãe, Raquel Oliveira, não estava no apartamento porque visitava parte da família no Colorado.

* Com informações do G1





