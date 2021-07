Multidão derruba estátuas de rainhas britânicas em protesto no Canadá

Manifestantes derrubaram estátua da rainha Victoria em Winnipeg | Foto: Shannon Vanraes/Reuters





Em protesto contra a descoberta dos restos mortais de centenas de crianças em antigas escolas indígenas no Canadá, manifestantes derrubaram as estátuas da rainha Vitória e da rainha Elizabeth II na cidade de Winnipeg. Uma multidão gritou "nenhum orgulho do genocídio" antes de derrubar as estátuas dos monarcas.

A ação aconteceu no Dia do Canadá na quinta-feira (1), quando tradicionalmente as comemorações acontecem em todo o país.

No entanto, muitas cidades cancelaram os eventos este ano, à medida que o escândalo sobre as crianças indígenas fez os canadenses confrontarem sua história colonial. O primeiro-ministro Justin Trudeau disse que o dia seria "um momento para reflexão".

Quase 1.000 túmulos não marcados foram encontrados em antigas escolas residenciais na Colúmbia Britânica e Saskatchewan, administradas principalmente pela Igreja Católica e financiadas pelo governo.





Por 165 anos e até 1996, as escolas separaram à força as crianças indígenas de suas famílias, sujeitando-as à desnutrição e ao abuso físico e sexual no que a Comissão de Verdade e Reconciliação chamou de "genocídio cultural" em 2015.



Em Winnipeg, uma multidão aplaudiu quando a estátua da Rainha Vitória caiu do lado de fora da legislatura provincial de Manitoba. Os manifestantes, muitos dos quais usavam roupas laranja, também chutaram a estátua tombada e dançaram ao redor dela. O pedestal e a estátua foram pintados com marcas de mão de tinta vermelha.

Marcha na capital

Uma estátua próxima da Rainha Elizabeth também foi demolida. Ela é a atual chefe de estado do Canadá, enquanto Victoria reinou de 1837 a 1901 quando o Canadá fazia parte do Império Britânico.

Protestos em apoio às crianças indígenas também ocorreram na quinta-feira em Toronto, o centro financeiro do Canadá, enquanto uma marcha #CancelCanadaDay na capital Ottawa atraiu milhares de pessoas em apoio às vítimas e sobreviventes do sistema escolar residencial.





Vigílias e comícios foram realizados em outras partes do país. Muitos participantes vestiam roupas laranja, que se tornou o símbolo do movimento.



Em sua mensagem no Dia do Canadá, Trudeau disse que as descobertas dos restos mortais das crianças nas antigas escolas "nos pressionaram justamente a refletir sobre os fracassos históricos de nosso país". Ainda existem injustiças para os povos indígenas e muitos outros no Canadá, disse ele.

Um porta-voz do primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que o governo condena qualquer desfiguração das estátuas da rainha.

" Nossos pensamentos são com a comunidade indígena do Canadá após essas trágicas descobertas, e acompanhamos essas questões de perto e continuamos a nos envolver com o governo do Canadá em questões indígenas " ,









* Com informações da CNN Brasil





Leia Mais:

Igrejas católicas são incendiadas após descoberta de ossadas no Canadá