Vídeo: No Japão, fortes chuvas causam desmoronamento e mortes

Japão - Devido a fortes chuvas, um desmoronamento de terra na cidade costeira de Atami (cerca de 90 km de Tóquio, capital do Japão) matou duas pessoas e deixou 20 desaparecidas no último sábado (3). Com o deslizamento, várias casas foram soterradas.



Assustados, alguns moradores da região chegaram a presenciar a descida do "rio" de lama pela rua, passando por cima de casas e veículos.

Em coletiva de imprensa, o governador do departamento de Shizuoka, Heita Kawakatsu, confirmou a tragédia.

" Devido à ação das chuvas torrenciais, o terreno cedeu e uma avalanche se formou (...) Em sua passagem, varreu casas e habitantes e cortou uma rodovia nacional " autoridade local, Heita Kawakatsu

A cidade, localizada na região rural de Shizuoka é conhecida por suas fontes termais. Por conta do incidente, cerca de 2.800 casas continuam sem energia, de acordo com a empresa de energia Tepco.

