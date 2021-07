Papa Francisco é internado e passará por cirurgia neste domingo (4)

O anúncio do boletim médico deve ser divulgado assim que a cirurgia acabar | Foto: Divulgação

Vaticano - Após participar da cerimônia tradicional da Igreja Católica na Praça de São Pedro, o Papa Francisco foi internado em um hospital de Roma neste domingo (4). Segundo informações do Vaticano, o líder religioso irá passar por uma cirurgia agendada no intestino grosso.



Apesar do anúncio, o horário do procedimento não foi divulgado. Francisco fará um estreitamento no cólon (estenose), que acaba dificultando a passagem das fezes. O anúncio do boletim médico deve ser divulgado assim que a cirurgia acabar.





*Com informações do G1



