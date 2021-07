Homem afirma que testou 43 vezes para Covid-19 e sobreviveu

O caso gera dúvidas ao número de reinfecção, pois especialistas afirmam que é possível contrair a doença duas vezes | Foto: Divulgação

Inglaterra - Se receber um diagnóstico positivo para Covid – 19 já é algo terrível, imagina passar por essa situação 43 vezes. Parece inacreditável, porém isso que aconteceu a um homem de 72 anos, em Bristol, na Inglaterra.



O músico e instrutor de autoescola Dave Smith ficou 290 dias contaminado pela doença. Ele contraiu o novo coronavírus em novembro do ano passado e, durante 10 meses, todos os testes deram positivo para Covid.

Ele acreditava que não iria sobreviver e chegou a ligar para vários parentes, com quem havia tido algum desentendimento e feito as pazes.

" “Fiquei resignado. Liguei para minha família, fiz as pazes com todos e me despedi”, afirmou. " Davi Smith,

Nem os próprios parentes acreditavam na sobrevivência de Dave.

Milagre

Mesmo com 10 meses contaminado, Smith conseguiu ficar curado. Um milagre, de acordo com ele.

" “É como se tivessem me dado minha vida de novo”, disse. " Dave Smith,

É possível?

Apesar de ser possível contrair a doença duas vezes, isso não parece acontecer com muita frequência. Por outro lado, as novas mutações alertam para aumento do risco. O assunto é permeado de incógnitas.

A identificação de reinfecções é uma tarefa complicada: não só por causa do tempo que as crises seguintes da doença levam para aparecer, mas também porque as secretarias de saúde precisam verificar se os casos suspeitos realmente se tratam de reinfecções, visto que o coronavírus residual pode permanecer no corpo por várias semanas.

Considerando que as reinfecções por covid-19 são relativamente raras, não se pode atribuir a elas os recentes aumentos de casos. Entretanto, esses incidentes podem ser más notícias para veteranos do coronavírus que esperavam ganhar o chamado “passaporte de imunidade”.

Esse tipo de relato demonstra que a recuperação do coronavírus SARS-CoV-2 não serve como desculpa para dispensar as máscaras e ignorar as regras de distanciamento social enquanto a pandemia ainda está em pleno curso.



Leia mais:

R. R. Soares está internado com Covid-19

Paulo Gustavo é homenageado com nome de rua em Niterói