Homem instala câmeras após furtos e descobre idosa escondida; veja

Um homem de 57 anos, achou estranho o desaparecimento de comida da sua despensa pelo fato de morar sozinho.

Ele começou a achar que se tratava de sonambulismo, pois o restante da casa estava em ordem. O caso aconteceu em 2008 na cidade de Fukuoka, no Japão. Em busca de respostas, o homem resolveu comprar equipamentos de filmagem e os instalou pela casa.

A grande surpresa foi quando de madrugada, a filmagem captou uma mulher saindo de dentro do sótão e se alimentando, depois voltando para o lugar. Detalhe que o homem estava bem do lado do armário na hora que ele estava assistindo aquilo.

Ele chamou a polícia para revistar o lugar, e para sua surpresa, não tratava-se de um espírito, mas de uma mulher idosa que vivia dentro do armário da casa.

Tatsuko Horikawa, uma senhora de 58 anos estava vivendo há um ano no local. A polícia também suspeitou de que ela instalou outros "Acampamentos" em mais lares da vizinhança. Ela se escondia na parte de cima do armário, onde tinha colocado um colchão, várias garrafinhas de água e ficava deitada o dia todo.

Ninho de vespas gigantes

Outra pessoa que encontrou algo inusitado no sótão da casa foi uma moradora de Auckland, na Nova Zelândia. Ela compartilhou fotos em um grupo no Facebook na tentativa de identificar o enorme ninho com que se deparou no sótão de casa .

Diante do "intruso" desconhecido, a mulher esperava que usuários pudessem ajudá-la a identificar o invasor. E em meio a piadas sobre uma possível entidade sobrenatural, alguns internautas apontaram a semelhança da foto com um ninho de vespas-europeias.

