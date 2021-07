Golpistas vivem no luxo em Dubai com dinheiro de vítimas no Brasil

A Polícia Civil da capital carioca investiga a quadrilha | Foto: Reprodução/TV Globo

Rio de Janeiro - Depois de aplicar golpes em alguns estados do Brasil, como Sergipe, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco, os sócios Gustavo Pontes Galvanho e Tiago Achiles têm uma vida de luxo em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.



Segundo as informações do Bom dia Rio de Janeiro, divulgados nesta segunda-feira (5), os dois fazem parte de uma rede de consultorias de fachada, prometendo dinheiro fácil. A Polícia Civil da capital carioca investiga a quadrilha e, ainda suspeita, da participação de Rafael Ramiro, como líder da quadrilha.

Com o histórico de enganar as pessoas e os funcionários da empresa de fachada, o trio fazia um esquema de pirâmide financeira, com a promessa de retorno rápido, com juros altíssimos. Uma das vítimas chegou a enviar R$ 100 mil, com a promessa de receber juros mensais de R$ 2,5 mil.

No fim de maio, foi ordenada a prisão de cinco pessoas envolvidas na pirâmide. Entretanto, as apreensões ainda requerem autorização da Justiça. Os responsáveis já foram todos indiciados por associação criminosa, crime contra a economia popular e estelionato.

