Vídeo mostra momento em que raio atinge carro com crianças; veja

O Brasil é o país onde caem mais raios no mundo, com cerca de 57,8 milhões de ocorrências por ano. Eles são comuns por conta do clima tropical. É mito pensar que eles caem longe de casa.

Este caso não aconteceu no Brasil, mas em Kansas, nos Estados Unidos. Um motorista que passava por uma rodovia de Waverly flagrou o momento em que um raio atinge um carro que trafegava na sua frente.

O veículo transportava um casal e seus três filhos, o maior com três anos e o menor de apenas oito meses. O evento aconteceu no dia 25 de junho e, por sorte, ninguém ficou ferido. Os cinco passageiros saíram ilesos, mas o carro , não.

O homem que filmou o momento assustador contou sobre o ocorrido à revista estadunidense Newsweek. “A primeira coisa que fizeram foi se certificar de que as crianças estavam bem e eles ficaram aliviados por nada de grave ter acontecido”, disse Carl Hobi.

O vídeo tem muita ação em um curto espaço de tempo. No início, chuvas fortes atingiam a rodovia, tornando as condições de direção ruins. Um rádio pode ser ouvido no fundo.

De repente, um flash branco ofuscante preenche a tela, obscurecendo temporariamente o carro à frente, um SUV preto com itens amarrados no teto e na traseira. Depois, uma fatia irregular de luz de fogo pode ser vista passando pelo SUV e indo para a calçada adjacente, acompanhada por um forte estouro. O SUV pareceu ter sofrido vários impactos diretos.

Morte por relâmpago

Ainda segundo a Newsweek, embora a morte por relâmpago seja relativamente incomum, não é impossível de se acontecer. Em todo o mundo, anualmente, os relâmpagos matam aproximadamente 24.000 pessoas e ferem 240.000.

Nos Estados Unidos, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), os estados do Alabama, Colorado, Flórida, Geórgia, Missouri, Nova Jersey, Carolina do Norte, Ohio, Pensilvânia e Texas registram o maior número de mortes e ferimentos causados ​​por raios.

As pessoas podem minimizar as chances de serem atingidas por raios evitando estruturas altas, como árvores e prédios, bem como espaços abertos, como playgrounds e piscinas, segundo o CDC. Se possível, abrigue-se dentro de casa e fique separado de seus companheiros.

