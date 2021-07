Polícia prende suspeitos de matar jovem brasileiro na Espanha

Amiga disse que Samuel havia saído da boate para fumar e fazer um telefonema | Foto: Reprodução





Dois homens e uma mulher, com idades que variam entre 20 e 25 anos, foram presos pela polícia espanhola na manhã desta terça-feira (6) acusados participar do assassinato do jovem brasileiro Samuel Luiz Muñiz, de 24 anos, morto por espancamento.

O crime, com motivações supostamente homofóbicas, gerou uma onda de protestos em todo o país contra a violência que atinge a população LGBTQIA+

As autoridades locais não disseram qual o grau de participação desse trio no espancamento de Samuel nem deram mais detalhes sobre os suspeitos. Outras pessoas ainda podem ser presas — a investigação ainda está em andamento.

Samuel Luiz Muñiz era um auxiliar de enfermagem de 24 anos nascido no Brasil e que chegou à Espanha com um ano de idade. O jovem foi encontrado inconsciente perto de uma boate em La Coruña, no noroeste do país, após ser espancado. Os serviços de resgate não conseguiram reanimá-lo e e ele morreu na manhã de sábado (3).





Segundo uma amiga que acompanhava Samuel no dia de sua morte e falou ao jornal espanhol "El Mundo", o jovem foi atacado inicialmente por um rapaz que estava com uma mulher e que deu um soco no brasileiro por pensar que estava sendo filmado.



Pouco depois, o mesmo homem voltou com um grupo de mais de dez pessoas, que o espancou até a morte. Os agressores fugiram antes de a equipe de socorristas chegar ao local.





A amiga diz que Samuel havia saído da boate para fumar e fazer um telefonema.



Protestos

"Justiça para Samuel. Homofobia e fascismo são o mesmo", dizia a gigantesca faixa carregada pelos manifestantes, que iniciaram uma marcha nesta segunda à noite na famosa Puerta del Sol, em Madrid.

"Não são espancamentos, são assassinatos", gritava a multidão, que levava faixas com as frases: "Acabem com a homofobia", "Tudo o que me importa é viver" ou "Eles estão nos matando".

Também ocorreram marchas em outras cidades do país, como La Coruña, onde se reuniram várias centenas de pessoas, segundo fotos e vídeos postados nas redes sociais.

* Com informações do G1





