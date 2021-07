Mulher não vacinada é infectada por 2 variantes ao mesmo tempo

Uma mulher belga de 90 anos morreu, em março deste ano, após ser infectada pelas variantes do novo coronavírus Alfa, encontrada primeira vez no Reino Unido, e Beta, primeira aparição África do Sul, ao mesmo tempo. Estudiosos acreditam ser o primeiro caso documentado desse tipo, mostrou um estudo científico congresso neste domingo.

O caso foi discutido no Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas (ECCMID), neste fim de semana, e mostra a possibilidade de pegar duas variantes do SARS-CoV-2 simultaneamente, disse os organizadores do encontro científico em um comunicado.

Cientistas e médicos lembraram que as duas variantes circulavam em Bruxelas, na Bélgica, quando a idosa foi infectada. Além disso, ela deve ter contraído a infecção de duas pessoas diferentes.

A mulher, que foi tratada em um hospital em Aalst, perto de Bruxelas, não foi vacinada, disse a emissora pública belga em holandês VRT. A Bélgica, como grande parte da União Europeia, enfrentou problemas de entrega de vacinas no início de 2021 e seu programa de vacinação começou lentamente, embora a UE já tenha distribuído vacinas para cobrir 70% da população.

*Com informações do R7

Leia Mais

Internado na UTI, Luciano Szafir melhora e sai da intubação