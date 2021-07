Sobe para 72 o número de mortos devido à violência na África do Sul

Organismos policiais e de defesa da África do Sul informaram nesta terça-feira (13) que aumentou para 72 o número de mortos nos piores distúrbios ocorridos no país desde o fim do apartheid, nos anos 1990, e que se espalharam por várias cidades do país.

Iniciadas com protestos de seguidores do ex-presidente Jacob Zuma (2009-2018) contra sua prisão, em 7 de julho, as manifestações se transformaram em uma onda de violência, com centenas de lojas saqueadas. O Exército foi enviado para as ruas para tentar controlar a situação e mais de 1.200 pessoas foram presas. A maior parte das mortes ocorreu por pisoteamento ou sufocamento, segundo as forças de segurança, mas também houve pessoas mortas a tiros.





Os distúrbios se concentram principalmente nas províncias de KwaZulu-Natal, onde Zuma nasceu e mora, e Gauteng, onde fica Johanesburgo — as duas respondem por cerca de metade da produção econômica sul-africana. Muitos estabelecimentos comerciais foram saqueados e as principais rodovias, bloqueadas.



Crise e instabilidade

Embora a turbulência tenha sido desencadeada pela prisão de Zuma, os distúrbios tomaram proporções muito maiores. O governo afirma que criminosos estão se aproveitando da situação de instabilidade. No entanto, a crise econômica agravada pela pandemia também pode estar por trás da revolta da população, segundo Aleix Montana, analista da África na Verisk Maplecroft, empresa especializada em análise de risco global. A taxa de desemprego é de 32,6%, a maior desde 2008, quando o governo passou a publicar dados trimestrais sobre emprego.

“A prisão de Zuma foi a faísca que desencadeou os protestos, mas questões subjacentes como o desemprego crescente, a desigualdade generalizada e o descontentamento com as restrições relacionadas à Covid-19 são o barril de pólvora”, disse Montana. “Avaliamos que a agitação vai continuar a se intensificar nos próximos dias”.

A desigualdade que marcou a história sul-africana no período da segregação racial não foi superada depois do seu fim. De acordo com dados de 2019 do Banco Mundial, o país é o mais desigual do mundo, com os 10% mais ricos retendo 71% da riqueza nacional. No Brasil, também um dos países mais desiguais, os 10% mais ricos retêm 43% da renda, segundo dados de 2020 do IBGE.





Zuma começou a cumprir uma pena de 15 meses de prisão na capital de KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, por desacato à Justiça, após se recusar a depor em processos em que é acusado de corrupção. Apesar de ter sido afastado da direção do governista Congresso Nacional Africano (CNA) e da Presidência após sucessivos escândalos, o ex-presidente mantém uma base de seguidores fiéis.



Os distúrbios também alcançaram outra província, a de Cabo Oriental, com lojas saqueadas na cidade de East London, apesar de a situação ser menos tensa do que em outras áreas, segundo o porta-voz da província, Mxolisi Spondo.

“Sim, a situação parece estar fora de controle. As pessoas estão em pânico”, disse o ministro da Defesa, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, a jornalistas em Pretória. “Estamos todos preocupados com o que está acontecendo”.





* Com informações do jornal O Globo





