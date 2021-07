Vídeo: Alice faz sucesso com palavras difíceis aos 2 anos de idade

Com frases como “a pandemia não acabou” e “fiquem em casa”, Alice conquistou o coração dos brasileiros | Foto: Reprodução

É uma alegria quando pais de crianças ouvem os filhos soltarem um "papa" ou "mama" pela primeira vez.

No caso de Alice, as coisas foram diferentes. Com apenas 2 anos de idade, ela dá um show de desenvoltura nas redes sociais, e tem feito bastante sucesso.

Ainda com poucos dentinhos, um dos primeiros vídeos da pequenina a fazer sucesso no TikTok foi sobre o carnaval. Com frases como “a pandemia não acabou” e “fiquem em casa”, conquistou o coração dos brasileiros e já coleciona mais de 700 mil seguidores.

A mãe Morgana Secco, 37, posta os vídeos, e o pai Luiz Gustavo Schiller, 33, acompanha a brincadeira com orgulho.

“Agora ela tem se interessado mais pelos livros, e tem decorado as histórias”, contou o casal em entrevista.

Eles lembram que o primeiro vídeo da pequenina a viralizar foi um no qual Alice ensina a fazer exercícios em casa.

Morgana contou que um dos segredos para a boa dicção da Alice é uma linguagem clara e objetiva.

“Nós nunca fomos de falar com ela usando aquela voz de bebê que geralmente as pessoas falam, ou trocar o nome das coisas como “papa” para comida ou “auau” para cachorro. Nós conversamos com ela assim como conversamos entre nós”, e Luíz completa com mais uma dica, “outra coisa que fazemos diferente com ela é falar mais devagar e pausado para que ela possa compreender melhor e pegar as palavras”.

Com o mundo digital, é comum que as crianças tenham acesso a celulares e tablets, mas os pais de Alice não deixam que a pequenina tenha muito contato com esses objetos.

“Eu uso meu celular para filmar ela, mas ela não pega no celular, apenas quando é para falar com a família no Brasil e fazemos videochamada. Mas, em relação à televisão, ela nunca assistiu. Então, durante o dia, ela fica brincando com as coisas, e ultimamente ela tem pegado muito nos livros. Nós lemos as historinhas para ela e, como ela decora, ela fica lendo sozinha depois”, explicou a mãe.

Por enquanto, Alice só fala a língua portuguesa em casa e, quanto ao sotaque, Luiz esclareceu como tem a menina tem falado em casa: “de vez em quando ela fala o ‘r’ mais carioca e depois o ‘r’ mais gaúcho, mas ainda no estilo Cabolinha”, brincou o pai.

*Correio Brasiliense

