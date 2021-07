Incêndio na Turquia deixa três mortos e mais de 120 feridos

Imagens publicadas em redes sociais mostram as chamas perto de áreas urbanas | Foto: Ilyas AKENGIN / AFP

Imagens publicadas em redes sociais mostram as chamas perto de áreas urbanas | Foto: Ilyas AKENGIN / AFP

Incêndios florestais atingiram algumas cidades turísticas no sudoeste da Turquia, matando pelo menos três pessoas e hospitalizando 122 pessoas até o momento, cerca de 50 casas foram atingidas pelas chamas.

Um dos incêndios, que começou perto da cidade mediterrânea de Manavgat, na quarta-feira, foi amplamente contido, disse o ministro da Agricultura e Florestas, Bekir Pakdemirli.

Outro incêndio que começou na quinta-feira e varreu o distrito de Akseki, 50 quilômetros (30 milhas), enquanto isso, outro incêndio florestal eclodiu perto da cidade de Armutalan, perto do resort à beira-mar de Marmaris, 320 quilômetros (200 milhas) a oeste de Antalya, ameaçando uma área residencial costeira que inclui hotéis.

Imagens publicadas em redes sociais mostram as chamas perto de áreas urbanas. Em um dos vídeos, o fogo se aproxima de um prédio e de uma avenida, forçando os motoristas a descer dos carros.

Agências de notícias afirmam que algumas pessoas estavam sendo evacuadas da área por precaução. Um avião de combate a incêndios e cinco helicópteros estiveram envolvidos nos esforços para controlar o fogo.

Entre os mortos nos incêndios em Antalya está um homem de 82 anos no bairro de Kepezbeleni, em Akseki, onde 80% das casas foram incineradas, disse o governador do distrito Volkan Hulur ao Anadolu.

