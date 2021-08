Corpo que caiu de avião era de jogador da seleção do Afeganistão; veja

Ele já fez parte da seleção de base do país | Foto: Reprodução

O horror dos fatos que ocorrem no Afeganistão após a tomada do poder pelo grupo Talibã parece não ter fim. Uma das vítimas que caiu do avião durante o voo foi identificada. Os vídeos que circularam o mundo mostram o momento da queda.

O jogador de futebol Zaki Anwari, de 19 anos, foi identificado como sendo um dos corpos que caiu do avião partindo de Cabul. Ele já fez parte da seleção de base do país na categoria sub-16.

Parte do corpo foi encontrado no aeroporto de Cabul. Os restos mortais de Zaki também foram encontrados no trem de pouso da aeronave militar logo após fazer um pouso de emergência no Qatar.

Veja o vídeo impressionante:

As informações foram publicadas no jornal “Sun”, citando a Ariana News como fonte — um canal de TV do Afeganistão.

O jovem atleta fugia do Talibã e, no desespero, segurou no trem de pouso da aeronave | Foto: Divulgação

O canal, por sua vez, diz que a informação foi obtida da Diretoria Geral de Educação Física e Esportes do Afeganistão.

O jovem atleta fugia do Talibã e, no desespero, segurou no trem de pouso da aeronave, que não esperou e decolou com pessoas agarradas na parte externa. Provavelmente, sua morte ocorreu ao fecharem o trem de pouso.

As imagens mostram que ao menos duas pessoas caíram da aeronave, sendo uma das cenas mais dramáticas de desespero civil.

Uma terceira pessoa teria ficado pendurada no trem de pouso e caído em outro momento. Esta pessoa era Zaki.

Partes dos restos mortais ficam presas e foram identificadas somente quando o C-17 chegou ao Qatar. A morte causou choque nas redes sociais.

