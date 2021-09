Adolescente injeta mercúrio na veia na tentativa virar um X-men; veja

Um exame psiquiátrico revelou "injeção subcutânea intencional de mercúrio", por pelo menos três vezes na área dos ferimentos | Foto: Reprodução

Um adolescente com 15 anos de idade injetou mercúrio nas veias, inspirado na "Gênese de Wolverine", em X-men.

O caso, considerado raro, foi relatado por médicos indianos ao Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia (NCBI, na sigla em inglês).

De acordo com o documento, o garoto não identificado chegou ao hospital com feridas múltiplas não cicatrizadas no antebraço esquerdo.

Como o trauma indicava a inserção de objeto pontiagudo na região, a equipe médica suspeitou de abuso de substância ilícita pelo rapaz.

No entanto, um exame psiquiátrico revelou "injeção subcutânea intencional de mercúrio", por pelo menos três vezes na área dos ferimentos. O metal teria sido obtido após a quebra de um termômetro e de um medidor de pressão.

O adolescente admitiu ter se inspirado no longa X-Men Origens : Wolverine (2009), no qual o personagem principal tem o esqueleto revestido por uma liga de metal indestrutível.

O adolescente queria ser um X-men | Foto: Reprodução

Ao mesmo tempo, ele esperava simular o personagem Mercúrio, que nada tem a ver com ligas metálicas — talvez a ideia fosse se apropriar do nome desse e mesclar com a origem do outro, vai saber.

"Curiosamente, ele tinha um histórico de múltiplas picadas de aranhas para simular o Homem-Aranha", descreve relatório do caso.

Apesar dos danos causados aos vasos sanguíneos, o paciente teve lesões cortadas por cirurgiões e recebeu enxertos de pele na região afetada.

Felizmente, o jovem deve se recuperar totalmente do trauma, uma vez que "não desenvolveu sinais clínicos de intoxicação crônica", garante o estudo.

R7*

Leia mais:

Yonami é o primeiro amazonense a ser contratado pela Marvel