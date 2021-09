Jovem pula do 3º andar para fugir de traficantes sexuais; veja vídeo

Os paramédicos prestaram os primeiros socorros à vítima e foram informados sobre o ocorrido | Foto: Reprodução

Turquia- O desespero e o medo fez com que uma jovem de 19 anos se jogasse de uma altura de 10 metros, equivalente ao terceiro andar de um prédio.

Ela pulou pela janela na tentativa de fugir de traficantes sexuais que a torturaram. A garota ficou gravemente ferida. O caso foi registrado em Antalya, na Turquia, na última quinta-feira (2). As informações são do The Sun.

Vídeos circulam pelas redes sociais mostrando o momento em que ela gritava pedindo por socorro. As pessoas tentaram convencer a jovem que não pulasse, no entanto eles não sabiam o que estava ocorrendo. A garota acabou se jogando e bateu em um carro antes de cair na calçada.

Os paramédicos prestaram os primeiros socorros à vítima e foram informados sobre o ocorrido. “Fui sequestrada. Eles me sequestraram e me fizeram refém. Eles vieram do Irã”, disse a jovem.

Segundo o relato da garota, os homens forçaram ela a fazer sexo e filmaram tudo. “Seria melhor se eu morresse”, desabafou. O sequestradores não foram localizados pelas autoridades de segurança.

Veja o vídeo surpreendente:

| Autor: Reprodução

Ferimentos

O impacto da queda fez com que a jovem ficasse gravemente ferida. Colar cervical foi utilizado no atendimento da vítima. Um rapaz que testemunhou o ocorrido contou que a garota gritava que queria morrer.

“Ela disse que tinha sido torturada. Ela estava pedindo ajuda”, disse. O caso está sendo investigado e o estado de saúde da jovem não foi informado.

*BHAZ

Leia mais:

Indígenas ribeirinha são alvos de tráfico de pessoas no Amazonas