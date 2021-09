Cliente encontra dedo de outra pessoa em hambúrguer; veja

Ela também acusa os funcionários da lanchonete de tentar acobertar a situação | Foto: Reprodução





A cliente de uma lanchonete em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, alega ter encontrado um dedo humano no meio do hambúrguer que havia acabado de comprar.

Estefany Benitez relatou em uma publicação recente no Facebook. De acordo com a postagem, o ato de canibalismo acidental ocorreu na noite do último domingo (12), em um filial da rede de fast-food Hot Burguer.

" Boa noite! Estou divulgando a filial da Hot Burguer 3. Motivo de que no hambúrguer magnífico, na hora de comer e ao mastigar apanhei um dedo " cliente da hamburgueria,

A cliente afirma que estava acompanhada de uma amigo no momento da descoberta. Ela também acusa os funcionários da lanchonete de tentar acobertar a situação.

"Tentaram fechar a filial, desligaram tudo e voltaram a atender como se nada tivesse acontecido. O cúmulo é que nos diziam que nos devolveria o dinheiro, como se nada tivesse acontecido", finaliza Estefany, com um pedido de que o conteúdo fosse compartilhado pelos internautas.

Segundo jornal New York Post, após a postagem viralizar nas redes, um porta-voz da filial veio a público para classificar a ocorrência como um "incidente infeliz".

Segundo o representante, um funcionário havia perdido parte do dedo enquanto trabalhava — história confirmada pela polícia local. Como consequência, as autoridades bolivianas multaram e fecharam temporariamente a lanchonete. Estefany ainda não se manifestou se entrará com uma ação judicial contra o restaurante.

Atenção! Imagem forte!

| Foto: Reprodução

