Homem obcecado por répteis quer remover pênis para ser um "dragão"

O ex-vice presidente de um banco, dos Estados Unidos, obcecado por répteis quer se tornar o primeiro "dragão sem gênero" do mundo ao ter seu pênis removido. Tiamat Legion Medusa, 60, do Texas, EUA, gastou mais de 61 mil dólares em cirurgias de modificação, incluindo remoção de orelha, divisão da língua, castração e inúmeras tatuagens. As informações são do Daily Mirrors.



Legion, que nasceu Richard Hernandez, diz que seu amor por modificações corporais extremas começou após um sonho na década de 1980 sobre uma picada de cobra, que ele acreditam que o transformou em um “reptoide”.

Legion conta que tudo começou após o sonho : “No sonho me vi rodeado de cobras, de todas as cores. Elas estavam todas me mordendo e fiquei com muito medo, mas conforme o sonho prosseguia e elas continuava me mordendo, pude ver que não estava sendo machucado pelas mordidas. Quando percebi isso, meu medo começou a diminuir e me senti seguro e em paz e não tinha medo das cobras, então acordei

Ele diz que se lembra do sonho vividamente como se tivesse acontecido recentemente. " Foi então que entendi que havia uma mensagem importante para mim no meu sonho - era um presságio de que eu era um deles, um sinal de coisas para entrar na minha vida. Hoje eu acredito que quando aquelas cobras estavam me mordendo no sonho, elas estavam na verdade me injetando veneno como uma forma de me fazer gostar delas, e é por isso que hoje eu sou um dragão cuspidor de veneno, ao contrário de ser um dragão cuspidor de fogo, como muitas pessoas repassam erroneamente".

Crise de identidade

A crise de identidade de Legion começou quando ele era ainda criança. Ele diz que enfrentou abusos que os levaram a uma “desconexão” da raça humana. Também foi diagnosticado com AIDS em 1997 e decidiu mudar sua vida completamente “trocando” parte de sua humanidade.

Em sua tentativa de se tornar a pessoa que sabe que é, Legion recorreu ao tribunal para que seu marcador de sexo fosse alterado para não binário em sua certidão de nascimento. “Estou removendo partes de mim que me ofendem, incluindo alguns dos meus atributos físicos. Quero que minha vida hoje seja mostrada com uma parte humana e parte reptiliana.

" Tendo estado no inferno e voltado, tendo suportado tanta crueldade nas mãos dos humanos, me tornar algo de outra espécie é minha própria maneira de lidar com a dor e angústia espiritual, emocional, psicológica que continua a me atormentar ao longo da minha vida. " Ex-banqueiro, Tiamat Legion Medusa, 60, do Texas, EUA

“Eu acredito que eu sou um réptil da vida real, uma criatura meio-humana, meio-reptiliana. Eu posso lidar com ser parte humano, contanto que eu também seja parte reptiliano . Ser uma transespécie, ou seja, não ser mais 'apenas humano' me dá uma paz que excede todo o entendimento.”



Legion se considera um “dragão cuspidor de veneno” - algo que é mais figurativo do que literal. Ele espera sua transformação em 2025, quando espera estar totalmente feliz com sua aparência. Agora, depois de 12 anos solteiro, ele está até pensando em namorar novamente. “Recentemente, comecei a gostar da ideia de namorar, mas começar não vai ser fácil para mim.

