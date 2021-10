Esposa revela que divide marido com mãe e irmã mais nova; veja vídeos

A gravação já tem quase 8 milhões de visualizações | Foto: Reprodução

Uma mulher movimentou as redes sociais ao revelar que compartilha seu marido com sua mãe e até mesmo com sua irmã mais nova.

Madi Brooks, que mora nos Estados Unidos, falou sobre o arranjo em um vídeo no TikTok, onde ela tem mais de 93 mil seguidores e compartilha sobre a própria vida como uma “swinger”.

A gravação já tem quase 8 milhões de visualizações.

" Eu e minha mãe somos swingers e isso é ótimo. Sabe por quê? Sempre que não estou com vontade, posso simplesmente deixar meu marido ficar com ela " Madi Brooks,

O marido de Brooks aparece durante o vídeo e abraça a mãe dela por trás.

| Autor: Reprodução

“Sim, eu sou esse tipo de esposa. Eu deixo meu marido ficar com ela algumas vezes por semana”, completa. Em outra gravação, a mulher revela que a irmã também faz parte do relacionamento aberto.

“Você sabe como eu mantenho o meu homem feliz? Eu deixo ele brincar com minha irmã mais nova. Sim, eu sou esse tipo de esposa”, diz, enquanto o marido abraça a irmã dela por trás.





Reações

| Autor: Reprodução

Os vídeos acumularam dezenas de milhares de comentários. Muitos usuários do TikTok ficaram perplexos com a revelação.

Outras pessoas decidiram apoiar a decisão do casal : “Não sei como alguém poderia compartilhar, mas é a sua vida”, comentou um terceiro.

O swing pode ser definido como uma prática em que casais heterossexuais estáveis mantêm relações sexuais com outros casais ou pessoas na companhia ou com o consentimento do parceiro.

*BHAZ

Leia mais:

Militar morreu por ter caso com mulher de dono de Supermercado em Manaus