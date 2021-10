Médicos retiram 1kg de pregos do estômago de homem em cirurgia; veja

O homem passou mal e foi levado ao hospital | Foto: Reprodução

Em caso bizarro aconteceu na Lituânia e deixou os médicos estarrecidos durante a uma cirurgia nada comum.

Médicos lituanos tiveram uma surpresa ao atender um paciente apresentando fortes dores no abdômen na última semana.

O homem foi internado, e uma radiografia mostrou que o estômago dele estava cheio de objetos metálicos, alguns de até 10 centímetros.

Foi preciso fazer uma cirurgia para retirar os itens: durante o procedimento, que durou cerca de três horas, os médicos encontraram pregos e parafusos dentro do paciente.

Segundo o homem, ele começou a ingerir os objetos depois de decidir parar de beber, um mês antes de passar mal.

A cirurgia foi um sucesso, e o paciente se recupera no hospital.

Frânces comida bichos vivos

Na França do século 18, existia um homem que sentia uma fome insaciável, capaz de devorar a mesma quantidade de comida que 15 pessoas, e ainda assim ficou abaixo do peso durante praticamente toda a vida. A história de Tarrare está registrada em publicações científicas da época.

Tarrare nasceu em 1772 e foi expulso de casa quando adolescente porque comia demais e ainda estava sempre com fome. Por isso, vagou muito tempo com ladrões e comia o que conseguia. Por essa época, fazia shows de rua, onde "engolia pedras e até animais vivos" e por volta dos 20 anos se juntou às tropas dos revolucionários franceses.

Novamente foi um problema: nem uma ração quadruplicada foi o bastante para aplacar a fome dele. Entáo, o exército começou a fazer experimentações sem limite. No livro The Two-Headed Boy, and Other Medical Marvels (2004), de Jan Bondeson, é descrito que Tarrare comeu uma refeição para 15 pessoas sozinho em um desses experimentos.

*BBC

Leia mais:

Mãe vegana causa polêmica por deixar filha comer areia e pedras; veja