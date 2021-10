Menina morre após ser picada por cobra em vaso sanitário

Ela foi levada às pressas para um hospital da cidade, mas não resistiu às complicações provocadas pelo veneno. | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Na última quarta-feira (29), uma menina de 6 anos,chamada Tamara Abdul Rahman morreu após ser picada por uma cobra venenosa ao se sentar no vaso sanitário do banheiro de sua casa, em Abha (Arábia Saudita). Ela foi levada às pressas para um hospital da cidade, mas não resistiu às complicações provocadas pelo veneno.



O pai da menina disse que ela estava feliz por conta da volta às aulas após o fim das restrições provocadas pela pandemia.“Ela ficou feliz em retornar ao aprendizado presencial na escola, mas o que dizer? É o desejo de Alá”, afirmou o pai, resignado, de acordo com o “Daily Mirror”.

“Ela não percebeu que a cobra estava no banheiro até ser picada por ela, em meio ao espanto da família, pois nunca esperávamos ver tais animais no banheiro. Ela foi levada para um hospital, internada e tratada, mas o destino não estava do seu lado”, finalizou.