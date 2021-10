Vídeo: mulher descobre traição do namorado na compra de loja online

A história viralizou e acumula mais de 8 milhões de visualizações | Foto: Reprodução

Uma mulher descobriu que estava sendo traída pelo namorado através de um email de uma loja online.

Segundo a moça, ela viu a mensagem de uma loja de roupas femininas na caixa de entrada do companheiro, e relatou que ele nunca lhe presenteou com roupas.

Ao entrar em contato com o estabelecimento, a mulher descobriu que a destinatária tem o mesmo nome que sua melhor amiga.

A história, retirada do site Reddit e compartilhada no TikTok por uma loja online de roupas viralizou e acumula mais de 8 milhões de visualizações.

Segundo o vídeo conta, a moça traída entrou em contato com o dono da loja perguntando para onde foram as roupas.

“Há alguns meses, eu acidentalmente vi um email da sua loja no email do meu namorado. Ele nunca me deu nenhuma roupa. Ele tem agido estranho e então eu estava pensando se você poderia checar para onde as roupas foram enviadas? Me desculpe por te incomodar”, disse a mulher.

Melhor amiga

O dono do estabelecimento respondeu: “Oh, não, eu sinto muito! Infelizmente, eu não posso te dar o endereço por conta da privacidade, mas eu posso checar se o pedido foi enviado para o mesmo nome?”.

De acordo com a história, a moça aceitou a proposta e descobriu que as roupas foram entregues para um nome diferente do seu.

Conforme dito pela mulher traída, esse é o nome da melhor amiga dela. “Oh meu Deus, essa é a minha melhor amiga…”, finalizou o diálogo.

Nos comentários, várias pessoas disseram que dar o nome da pessoa que recebeu as roupas é invasão de privacidade.

Confira o vídeo com a história:

