Menino que viralizou em foto com irmã está curado do câncer

Becket e a irmã celebram a vida após tratamento contra o câncer | Foto: Reprodução

Beckett Burge está curado do câncer ! Você pode não conhecê-lo pelo nome, mas sim por uma foto que viralizou em 2019, quando ele tinha apenas 4 anos.

A foto mostrava Beckett muito magro, careca e usando fralda, curvado sobre um vaso sanitário, enquanto passava mal e era amparado pela irmã, Aubrey.

O registro foi feito enquanto Beckett passava mal após uma sessão de quimioterapia. Hoje a imagem dos irmãos é bem diferente! Eles apareceram sorrindo e muito felizes em uma publicação feita pela mãe, Kaitlin.

A foto viralizou nas redes sociais | Foto: Reprodução

Ela contou ainda que Beckett recebeu alta. Ele está completamente curado da leucemia linfoblástica aguda. O garoto foi liberado para voltar à escola e está livre para realizar todas as atividades que qualquer criança da idade dele.

Irmãos inseparáveis

A mãe conta que Aubrey e Beckett sempre foram muito amigos. Quando soube do diagnóstico, a menina, que é um ano mais velha que o irmão, estava sempre do lado dele, amparando no que fosse preciso.

De acordo com a mãe, o apoio da irmã foi essencial para a recuperação de Beckett. Kaitlin diz que o laço entre eles é algo que ninguém poderia substituir.

A família recebeu o diagnóstico de leucemia em 2018. O tratamento começou logo depois e foram meses de internação, além de inúmeras sessões de quimioterapia.

Kaitlin lembra que os últimos anos foram intensos, mas em nenhum momento a família desacreditou da cura de Beckett e se manteve sempre unida.

Ela conta, emocionada, que no dia em que recebeu a notícia que poderia retirar o ponto de entrada da quimioterapia, o garoto ficou muito feliz, mas estava nervoso. “Ele sabe que aquilo o manteve vivo”, explicou.

Leia mais:

Grupo de Apoio à Criança com Câncer recebe fomento em Manaus

Diagnóstico precoce de câncer infantojuvenil aumenta chances de cura