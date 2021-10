Você sabia que o Rio Amazonas tem 'raízes' na África?

Durante muito tempo, africanos e sulamericanos disputaram quem tinha o rio mais longo do mundo: o Nilo ou o Amazonas. Cada um tem quase 7 mil quilômetros de comprimento e essa disputa é bem difícil de resolver, porque depende de onde você começa a medir e quais são seus métodos para isso. Ainda assim, em termos de fluxo de água, o Amazonas deixa o Nilo, com uma vazão de 209 mil m3/s por segundo — mais que os sete outros maiores, juntos!

Independentemente de quem é o maior, a África também tem papel na formação do nosso maior rio — e seu nascimento está ligado a outro rio importante do continente, o Congo.

As origens em Gondwana

Você talvez se lembre, das aulas de geografia na escola, que o mundo já teve apenas um grande supercontinente, que depois se dividiu em dois. Um deles era Gondwana, que era formado pela América do Sul, África, Antártica, Austrália e o sub-continente indiano.

É lá que começa a história do Rio Amazonas, em um grande curso d'água que atravessava o continente. Esse curso era unido com aquele que formaria a bacia do Rio Congo. Quando os dois continentes se separaram, cada rio iniciou sua história particular.

Do lado de cá, conforme a placa tectônica sul-americana se aproximou da de Nazca, uma montanha foi formada onde hoje está o nordeste brasileiro, fechando o fluxo com o Oceano Atlântico. Nessa época, o Rio Amazonas corria "ao contrário" desaguando no Pacífico.

Contudo, milhões de anos depois, nossa placa se chocou com a de Nazca, começando a formação dos Andes. Na medida em que a cadeia de montanhas foi ficando mais alta, o Rio Amazonas não conseguiu mais desaguar no Pacífico. Com isso, se formou um grande mar (ou lago) no meio da América do Sul.

É legal observar que, nessa separação, diversas espécies de água doce surgiram — como os botos, que são parentes dos golfinhos que vivem no mar. Também há diversos tipos de raias que vivem no Rio Amazonas que tem origens comuns com animais do Oceano Pacífico.

Durante uma era glacial, o grande mar começou a tomar a forma de um rio e milhões de litros de água dos Andes se integraram à bacia amazônica, contribuindo para que ela se tornasse a maior do mundo. Além disso, a erosão e outros fenômenos, ao longo dos anos, fizeram com que as montanhas do leste do continente cedessem e abrissem passagem para o rio.

É assim que o Rio Amazonas começou a correr para o leste, desaguando no Atlântico, como hoje. Também foi nessa época que a Floresta Amazônica como conhecemos surgiu no lugar daquele enorme mar. Estima-se que o Rio Amazonas tomou sua forma atual por volta de 3 milhões de anos atrás.

Para terminar, é interessante observar que dizer que o Rio Amazonas nasceu na África é forçar um pouco a barra: o rio atual tem origens na bacia proto-Amazonas-Congo de Gondwana e mudou muito até se tornar o que é hoje, como explicamos. Mas esse título e a história contada aqui nos ajudam a lembrar de como a natureza é dinâmica e está sempre em evolução.

