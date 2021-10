Vídeo: esposa pega marido com amante no cinema e causa confusão

Ainda não está claro se a esposa já estava presente na sala ou se chegou ao local apenas para desmascarar os pombinhos | Foto: Reprodução

Uma esposa decidida flagrou o marido com a amante, durante uma sessão de cinema na Colômbia.

Não apenas flagrou, como também fez questão de registrar e compartilhar o ato de infidelidade no TikTok.

O conteúdo acabou retirado da plataforma de vídeos curtos após a enorme repercussão em torno do episódio. No entanto, a gravação também foi disponibilizada em outras redes:

Ainda não está claro se a esposa já estava presente na sala ou se chegou ao local apenas para desmascarar os pombinhos.

Veja o vídeo da confusão:

| Autor: Reprodução





"No cinema com a p***, filho da p***", vocifera a mulher traída, enquanto a dupla dava no pé.

Segundo o site de notícias do canal Telefe Córdoba, o vídeo original havia alcançado mais de 100 mil visualizações antes de ter sido retirado do ar.

Mesmo assim, diversos tiktokers reproduziram o conteúdo para comentar ou fazer graça com o drama vivido pelos três envolvidos na situação.

"Bate nele. Ele merece", aconselhou uma internauta. "Que pesadelo!", avaliou um segundo usuário.

