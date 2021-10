Dona de marca premia cada funcionário com R$ 55 mil e viagens; veja

Para contar a novidade aos funcionários, ela preparou uma surpresa e os convocou para uma reunião | Foto: Reprodução Instagram

Um caso inusitado nas redes sociais ganhou repercussão nesta semana. Uma empresária, dona de uma marca de roupas íntimas, fez a alegria de funcionários, e levou alguns às lágrimas, ao anunciar as compensações de fim de ano da equipe.

Ela resolveu dar 10 mil dólares, cerca de R$ 55 mil, a cada integrante da empresa, além de duas passagens de primeira classe para qualquer lugar.

Por conta da atitude, Sara Blakely tem sido apelidada de “melhor chefe do mundo”. Quem não gostaria de trabalhar por lá, não é mesmo?

De acordo com o The Sun, a empresa de Sara, a Spanx, teve faturamento recorde de mais de 1 bilhão de dólares. Para contar a novidade aos funcionários, ela preparou uma surpresa e os convocou para uma reunião. Lá, a empresária começou a girar uma roda de sorteios e fez o anúncio. O momento foi registrado em vídeo e viralizou no TikTok.

“Estou girando um globo porque, para comemorar este momento, comprei para cada um de vocês duas passagens de primeira classe para qualquer lugar do mundo”, diz Sara, já deixando todos em polvorosa. E a surpresa fica ainda melhor com o anúncio seguinte da chefona.

“Sabe, se você quer fazer uma viagem, pode querer sair para um jantar realmente bom, pode querer ir para um hotel realmente bom, então com cada um desses dois primeiro bilhetes de classe para qualquer lugar do mundo, cada um de vocês receberá US $10.000”, explicou.

Na ocasião, Sara Blakely ainda agradeceu às mulheres presentes lembrando as dificuldades que elas enfrentam no mercado de trabalho.

*BHAZ

Leia mais:

Jovens voluntários em Manaus podem receber premiação

Manaus recebe Feira do Empreendedor Servidor