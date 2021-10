Homem esfaqueia 17 pessoas e incendeia metrô em Tóquio

| Foto: Reprodução





Tóquio - 17 passageiros de trem ficaram feridos após serem atacados por um homem armado com faca próximo à estação de Kokuryo, em Tóquio, no Japão. Na ocasião, o suspeito também chegou a provocar um incêndio dentro do transporte público.

O ataque ocorreu neste domingo (31) e está sob investigação da polícia. Não há informação sobre mortos no episódio. De acordo com a imprensa local, a vítima mais grave do atentado é um homem de 60 anos, que ficou inconsciente após ser atingido por uma facada.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os passageiros desesperados deixando os vagões de trem para pedir ajuda. Veja abaixo:

Trata-se do segundo ataque com faca em uma estação de trem da capital japonesa nos últimos dois meses. O último incidente ocorreu em agosto deste ano, na véspera da cerimônia de encerramento das Olímpiadas de Tóquio. Na ocasião, o número de vítimas foi o mesmo – ninguém morreu.

