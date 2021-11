Garoto de 12 anos viraliza ao ser registrado com nome “Abcdef Ghijk"

O nome do garoto é bizarro e gerou piada nas redes sociais | Foto: Reprodução

INDONÉSIA - "A, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k" são as 11 primeiras letras do alfabeto latino. Já Abcdef Ghijk Zuzu é o nome de um garoto indonésio de 12 anos de idade, que vez ou outra também atende pelo apelido de "Adef".

A identidade do jovem chegou aos holofotes da mídia após ele comparecer a uma clínica local para receber a vacina contra a Covid-19.

A princípio, os profissionais de saúde que o atenderam pensaram se tratar de alguma piada.

No entanto, ao entrarem em contato com a família de Abcdef Ghijk Zuzu, eles constataram que estavam diante do único ser humano do planeta com esse nome.

Em entrevista ao site de notícias indonésio Detik, o pai, Zulfahmi Zuzu, explicou ter chamado o menino dessa forma por alimentar desde sempre o sonho de ser escritor.

"Preparei o nome durante 6 anos antes de ele nascer", revelou.

Ainda segundo o jornal Indian Express, Zulfahmi também havia bolado designações alfabéticas aos outros dois filhos: Nopq Rstuv, para o segundo, e Xyz, para o terceiro. Mas, ao final, acabou optando por Ammar e Attur.

